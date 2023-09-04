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الأرصاد: أتربة مثارة ورؤية متدنية في رابغ وجدة

4 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
تدني في الرؤية الأفقية
تدني في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، إنذارين باللون الأصفر كليهما في نطاق مكة المكرّمة؛ حيث يخص أحدهما رابغ والآخر جدة.

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وأوضح المركز أن الإنذار الصادر لرابغ يبدأ اليوم عند الساعة الثالثة وينتهي في العاشرة مساءً؛ حيث يتوقع -بمشيئة الله تعالى- أتربة مثارة يصاحبها رياحٌ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وأبان أن الإنذار الأصفر في جدة يتوقع معه أتربة مثارة بتأثيرات مصاحبة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم؛ حيث يبدأ اليوم عند الساعة الثالثة ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.