تدشين برنامج الولاء الوظيفي “دوم” للعاملين بالقطاع الحكومي

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي "دوم" الذي يقدّم باقةً من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.

وأكّد الوزير في كلمته خلال حفل التدشين، أن برنامج الولاء الوظيفي "دوم"؛ يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري، وتفعيلًا لإستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية، كما يأتي تقديرًا وعرفانًا للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام، وإيمانًا بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم منتج يمنحهم وأسرهم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية.

واستعرض الوزير الراجحي في كلمته أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الخدمة المدنية، ومن ذلك تنفيذ أكثر من مليون عملية على منصة مسار خلال عام 2022 لدعم وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حيث استفاد منها أكثر من 600 جهة حكومية؛ وأكثر من 4,3 ملايين مستفيد، كما عملت الوزارة على رفع مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى العمل على قياس أداء موظفي الجهات الحكومية بشكل إلكتروني، موضحًا أن من بين تلك المنجزات إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية في القطاع العام، وبرنامج التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، وتطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وكذلك تطوير نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج "دوم" إلى خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم بتعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في الجهات الحكومية، والرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطه الوظيفي.