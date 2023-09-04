البرهان يصل إلى جنوب السودان في ثاني زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إلى دولة جنوب السودان، وذلك في ثاني زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث زار البرهان مصر في أول زيارة له منذ بدء الصراع..

ومن المقرر أن يلتقي البرهان، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لبحث التطورات التي يشهدها في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأعلن مجلس السيادة السوداني في بيان له اليوم الاثنين، أن البرهان سيناقش مع كير الصراع في السودان.

ويرافق البرهان خلال الزيارة التي تستمر يومًا واحدًا وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

وسبق للبرهان أن زار مصر والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة العالمين المصرية، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

الصراع في السودان

ووفقًا للتقديرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، فإن نحو 5 آلاف شخص قتلوا خلال المعارك المندلعة منذ 15 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4.8 مليون شخص نزحوا بسبب الصراع، من بينهم أكثر من 3.8 مليون شخص فروا إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان، بينما عبر أكثر من مليون خرين إلى دول مجاورة.