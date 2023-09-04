خماسية الفتح تحرم الأهلي من قائمة ذهبية في دوري المحترفين

فشل الأهلي في دخول قائمة مميزة بتاريخ دوري المحترفين السعودي، بعدما خسر بنتيجة 1-5 على يد الفتح في مفاجأة من العيار الثقيل.

الأهلي خسر أمام الفتح مساء أول أمس السبت في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، وهي الخسارة الأولى لفريق المدرب الألماني ماتياس يايسله هذا الموسم.

وتراجع الأهلي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن جاره الاتحاد، الذي يملك الرصيد نفسه.

وكان الأهلي افتتح موسمه بالفوز في أول 4 جولات، وهي سابقة لم تحدث طوال تاريخه بدوري المحترفين.

"الراقي" فاز على كل من الحزم، والخليج، والأخدود، والطائي على الترتيب.

لكن الأهلي عجز عن يحقق الانتصار الخامس على التوالي في بداية الموسم، ليفشل في دخول قائمة مكونة من 4 فرق فقط تمكنت من افتتاح موسمها بـ5 انتصارات على مدار تاريخ دوري المحترفين بمختلف مسمياته.

قائمة الفرق التي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز تضم الاتحاد، والهلال، والنصر، والشباب، وفقًا لما نشرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد أكثر من حقق هذا الرقم، إذ فاز بأول 5 مباريات في 3 مواسم مختلفة، فيما حقق الهلال نفس الإنجاز في موسمين مختلفين.

الاتحاد نفسه كان قريبًا هذا الموسم من تحقيق هذا الإنجاز للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن فاز في أول 4 مباريات من الموسم الجاري، لكنه انهزم على يد الغريم الهلال بنتيجة 3-4 في قمة الجولة الخامسة.