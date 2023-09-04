بعد التوقف الدولي.. مواعيد مباريات الجولة السادسة من دوري روشن

تبدأ الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي الحالية في سبتمبر الجاري.

وأسدل الستار على الجولات الخمس الأولى من الموسم الحالي لدوري روشن 2023-2024، أول أمس السبت، بعد إثارة كبيرة في أحداث المباريات.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة بعد انقضاء الجولات الخمس الأولى، متفوقًا على التعاون، الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط، بفارق الأهداف فقط.

ويأتي الاتحاد والأهلي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 12 نقطة لكل فريق، بعد أن تلقى كل منهما هزيمته الأولى في المسابقة بالجولة الخامسة.

ومن المقرر أن تقام الجولة السادسة من المسابقة على مدار 3 أيام، بدءًا من 14 سبتمبر الجاري، أي بعد نهاية فترة التوقف الدولي مباشرة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من دوري روشن

الخميس 14 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والاتحاد.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة وضمك.

الجمعة 15 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والشباب.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والرياض.

الساعة 09:00 مساءً.. الخليج والفتح.

السبت 16 سبتمبر

الساعة 03:00 عصرًا.. أبها والاتفاق.

الساعة 06:00 مساءً.. الرائد والنصر.

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والطائي.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والتعاون.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات التسع في الجولة السادسة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الرسمي للمسابقة هذا الموسم.