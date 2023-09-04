القبض على 4 مقيمين لسرقتهم قواطع كهربائية ونحاسية في الرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (4) مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية؛ لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (4) مقيمين لارتكابهم حوادث سرقة pic.twitter.com/pp9WmAvFG0 — الأمن العام (@security_gov) September 4, 2023

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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