شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك سكن.. الراتب لا يتجاوز 7 آلاف ريال

أوضح صالح العنزي مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان، الإثنين، شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك سكن.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن المشروع عبارة عن منتج يقدم لشريحة معينة "تقدر تقدم وتستفيد من خلال الدعم".

وأضاف: "المنتج تم تقديمه لفئة محدودة في مبلغ الراتب وهم الذين لا يتجاوز راتبهم 7 آلاف ريال".

الراتب لا يتجاوز 7 الاف ريال..

صالح العنزي - مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للاسكان يوضح شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك سكن @Saleh_Anazi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oG9Uin2F3i — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 4, 2023

وقال إن الزواج من الشروط للحصول على القسط الميسر لأن المشروع يستهدف حماية الأسر وليس الأعزب، مشيرًا إلى أن من الشروط أيضا "التسجيل في سكني" وأن ينطبق على المستفيد الشروط في سكني، وأن يكون من ضمن قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية.

وكشف عن أنه خلال الأيام الملقبلة سيكون هناك برامج جديدة للجميع ولغير المستفيدين.

وأكد صالح العنزي أن حالياً هناك 12 مشروعا في 4 مدن لبرنامج القسط الميسر، ومتوقع التوسع، موضحًا أن سعر الوحدة السكنية في برنامج القسط الميسر يساوي نصف قيمتها السوقية، وهذا الخصم لفترة محددة.

وقال إن برنامج القسط الميسر يشمل الشقق فقط حالياً، والفترة ما بين توقيع المستفيد للعقد واستلام الوحدة السكنية لا تتعدى 3 سنوات، والقسط يبدأ من 350 ريالا.