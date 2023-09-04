“الانضباط” ترفض احتجاج الشباب بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي النصر مختار علي

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين، احتجاج الشباب ضد النصر بشأن عدم نظامية مشاركة مختار علي في مباراة الفريقين وحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين.

وكانت إدارة الشباب تقدمت باحتجاج رسمي، حول مشاركة مختار علي مع النصر في مواجهة الفريقين الماضية.

في السياق، قررت لجنة الانضباط تغرم نادي الهلال 10 الآف ريال لتأخر اللاعبين بالدخول لأرض الملعب.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق إلغاء نتيجة مباراة النجمة وأحد في دوري يلو واعتبار نادي أحد خاسراً بنتيجة (3-0) وإيقاف إداري النادي هشام داغستاني لمدة شهرين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.