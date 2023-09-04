حرس الحدود يُخلي بحارًا تركيًا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إخلاء بحار يحمل الجنسية التركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

وأوضح القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحارة من الجنسية التركية إلى إخلاء طبي عاجل نتيجة تعرضها لجرح في الرأس.

وبين المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه جرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريضة، ونقلها إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام، وحالتها الصحية مستقرة.

يأتي ذلك في إطار المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، وتنفيذًا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.