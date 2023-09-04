الهيئة السعودية للمقاولين تنظيم ملتقى عن بُعد لاستشارات بناء المنزل

أعلنت أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل في الملتقى المجاني عن بُعد بعنوان "استشارات بناء المنزل"، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء، الموافق الخامس من سبتمبر.

ويهدف الملتقى، لتقديم الاستشارات من خلال عدد من الخبراء، حول مجالات البناء ابتداء من الهيكل الانشائي مرورًا بمراحل الإنشاء حتى الانتهاء من التشطيب والديكورات، حيث تشمل الأتي:

1- تجهيز الموقع والهيكل الانشائي وأعمال العزل

2- أعمال السباكة

3- اللياسة والدهانات

4- الارضيات والتكسية الخارجية

5- أعمال الأبواب والنوافذ والدربزينات

6- أعمال التكييف

7- التصميم الداخلي

وخصصت أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين الرابط (https://ow.ly/sUkb50PHloo) للراغبين في التسجيل والاشتراك في فاعليات الملتقى.