برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان يوقف المساعدات الغذائية لمليوني شخص

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن برنامج الأغذية العالمي التابع لها، سيضطر إلى إلغاء المساعدات الغذائية لنحو مليوني شخص آخرين في شهر سبتمبر الجاري بسبب النقص الهائل في التمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، إنه في ظل قلة الموارد المتاحة فإننا غير قادرين على جميع هؤلاء الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة العوز المطلق.

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وأشارت المنظمة الأممية إلى أن خفض المساعدات يعني عدم حصول 1.4 مليون أم جديدة وأطفالهن وغيرهن من الأمهات الحبليات، على الطعام المخصص لهم، والذي تم تحديده لمنع إصابتهم بسوء التغذية.

10 ملايين شخص حرموا من المساعدات الغذائية

وذكرت أنها بحاجة إلى مليار دولار خلال الستة أشهر المقبلة للوصول إلى 21 مليون شخص، بأطعمة منقذة للحياة، وإمكانيات للتغذية، ودعم لسبل العيش.

يشار إلى أنه بعد قرار المنظمة الأممية إلغاء المساعدات الغذائية لمليوني شخص في أفغانستان، يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين حرموا من دعم برنامج الأغذية العالمي هذا العام، إلى 10 ملايين.