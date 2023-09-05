أكثر من 14 ألف جولة رقابية لتعزيز الامتثال لدى منشآت جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان خلال شهر أغسطس الماضي 14,715 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمنطقة.

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وبينت الأمانة أن الهدف من تنفيذ الجولات هو رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مؤكدة أن الجولات كشفت عن تحقيق نسبة 96% امتثال في المنشآت بمنطقة جازان، مما يعكس مدى حرص واهتمام المنشآت بالمعايير والامتثال.

وأشارت إلى أنه تم بث رسائل توعوية متنوعة تمثلت في مجموعة ‏نصائح مهمة ينبغي مراعاتها مثل مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل ‏الشراء وعدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى مراعاة ‏اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية، داعية الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال ‏على 940 وإبلاغهم بذلك.‏