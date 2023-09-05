التجارة: 69% نموًا في سجلات الفنون والترفيه والتسلية بعسير

كشفت وزارة التجارة، نموًا في سجلات الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير بنسبة 69% خلال النصف الأول 2023م، فيما بلغ إجمالي عدد السجلات القائمة 611 سجلًا تجاريًا.

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وقالت الوزارة إن النصف الأول لعام 2022 شهد 71 سجلًا تجاريًا، بينما بلغ العدد في النصف الأول لعام 2023، 120 سجلًا.

وأشارت إلى أن أبرز الأنشطة تضمنت الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه، وأنشطة النوادي الرياضية، وأنشطة المتاحف والمباني التاريخية، وأنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب.