دعوات لتغيير اسم الهند إلى بهارات والمحكمة العليا ترفض الطلب

كشفت وسائل إعلام عالمية، أن هناك توقعات بتغيير اسم الهند إلى بهارات، خلال الفترة القادمة بعد توجيه دعوة قمة الـ 20 الرسمية باسم "رئيس بهارات".

وأكدت مصادر لـ CNBC-TV18، أن القرار سيتم اتخاذه في جلسة خاصة للبرلمان.

وكشفت وسائل إعلام هندية، أن الرئيسة دعت قادة دول مجموعة قمة العشرين إلى مأدبة عشاء مستخدمة عبارة "رئيس دولة بهارات"، بدلاً من عبارة "رئيس دولة الهند".

وتعقيباً على ذلك، نقلت قناة "سي أن بي سي تي في 18" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة البلاد دروبادي مورمو، استخدمت عبارة بهارات بدلاً من الهند، استباقاً للجلسة البرلمانية للنظر في هذا الموضوع.

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ويتوقع أن تكون هذه الخطوة إجابة على مسألتين، الأولى لتجنب الارتباك مع تحالف المعارضة في البلاد والمعروف باسم INDIA، والمسألة الثانية هي أن بهارات بالحقيقة هي اسم "الهند القديمة"، وقال أكبر زعيم بارز في حزب "بهاراتيا جاناتا" بيسوا سارما، إن "الهند" مصطلح استعماري ابتكره البريطانيون.

وتعقيباً على تلك الخطوة، عمد وزراء حزب بهاراتيا جاناتا، الحزب الحاكم في الهند بتغيير اسم الهند إلى "بهارات" على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعية.

ويذكر أن دستور الدولة الهندية يأتي في مقدمته "(1) ستكون الهند، وهي بهارات، اتحاداً للولايات"، ما يشير ضمنياً إلى قبول فئة كبيرة من الشعب الهندي لتلك التسمية، حتى قبل أن يتم تبنيها رسمياً.

وتستضيف الهند قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في مطلع الأسبوع المقبل.

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