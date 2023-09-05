الأربعاء.. انطلاق منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 في أبها

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا "قطر 2024"، التي تستضيفها أبها وتقام خلال الفترة من 6-12 سبتمبر الجاري بمشاركة منتخبات لبنان، وكمبوديا، ومنغوليا إضافة إلى المنتخب الوطني الأولمبي.

وعُقد، اليوم، الاجتماع التنسيقي مع إداريي منتخبات المجموعة العاشرة المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، نوقش فيه جميع التنظيمات مع اللجنة المنظمة وأطقم المباريات.

وأعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي بحضور مدربي المنتخبات الأربعة، حيث أكد مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي سعد الشهري جاهزية جميع عناصر المنتخب لخوض المواجهات، لاسيما أن البعض منهم يُشارك مع فريقه في دوري روشن للمحترفين.

في المقابل قال مدرب منتخب لبنان ميغيل موريرا إنه يستهدف التأهل إلى البطولة وعدم الاكتفاء بالمشاركة في التصفيات، بينما أكد مدرب منتخب كمبوديا كوجي جيوتوكو قوة المجموعة العاشرة كونها تضم حامل اللقب، فيما تحدث مدرب منغوليا إيتشيرو أوساكا عن أن المنتخب المنغولي استعد للتصفيات كان قبل أسبوع فقط من خوض التصفيات ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية.

وتقام منافسات التصفيات تقام بنظام الدوري من دور واحد بالتجمع، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات الـ11 إلى النهائيات بجانب أفضل 4 منتخبات حاصلة إلى المركز الثاني لينضموا إلى المنتخب القطري صاحب الضيافة.

يذكر أن كأس آسيا تحت 23 عامًا مؤهلة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، علمًا بأن المنتخب الأولمبي هو حامل لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي توج بها العام الماضي لأول مرة في تاريخه.