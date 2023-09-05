رومان سايس على أبواب الشباب

توصلت إدارة نادي الشباب إلى اتفاق مع الدولي المغربي رومان سايس للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة أن عملية التوقيع ستتم رسميًا بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي.

وبدأ رومان سايس، البالغ من العمر 33 عامًا، مسيرته الاحترافية في فرنسا عام 2010 مع نادي أولمبيك فالانس، ومن ثم انتقل إلى كليرمونت ولوهافر.

وانتقل سايس في عام 2015 إلى أنجيه سيسكو وشهدت مسيرته تألقاً ملحوظاً، وفي منتصف عام 2016 انتقل إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ولعب له 176 مباراة وسجل 13 هدفاً.

أما في عام 2022، انتقل إلى بشكتاش التركي حيث شارك في 25 مباراة وسجل هدفاً واحداً.

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وانتقل سايس هذا الصيف إلى السد القطري، ولكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن.

وعلى صعيد المشاركة الدولية، لعب رومان سايس 75 مباراة مع منتخب المغرب، سجل خلالهم هدفين وشارك في كأس العالم الأخيرة التي شهدت بلوغ أسود الأطلس نصف نهائي المونديال.