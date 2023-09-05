الشباب يعلن رسميًا تعاقده مع المغربي رومان سايس

أعلن نادي الشباب رسميًا، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الدولي المغربي رومان سايس قادمًا من السد القطري.

وقال نادي الشباب في بيان "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خليف الهويشان، عقد انضمام المغربي رومان سايس بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم قادمًا من السد القطري، وتمنت الإدارة الشبابية للاعب التوفيق مع شيخ الأندية".

وبدأ رومان سايس، البالغ من العمر 33 عامًا، مسيرته الاحترافية في فرنسا عام 2010 مع نادي أولمبيك فالانس، ومن ثم انتقل إلى كليرمونت ولوهافر.

وانتقل سايس في عام 2015 إلى أنجيه سيسكو وشهدت مسيرته تألقاً ملحوظاً، وفي منتصف عام 2016 انتقل إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ولعب له 176 مباراة وسجل 13 هدفاً.

أما في عام 2022، انتقل إلى بشكتاش التركي حيث شارك في 25 مباراة وسجل هدفاً واحداً.

وانتقل سايس هذا الصيف إلى السد القطري، ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

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وعلى صعيد المشاركة الدولية، لعب رومان سايس 75 مباراة مع منتخب المغرب، سجل خلالهم هدفين وشارك في كأس العالم الأخيرة التي شهدت بلوغ أسود الأطلس نصف نهائي المونديال.