ألتراس إشبيلية يرفض صفقة راموس

أعلنت رابطة مشجعي نادي إشبيلية الإسباني، الثلاثاء، رفضها التعاقد الذي أبرمه النادي مع المدافع سيرخيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رابطة مشجعي نادي إشبيلية في بيان: "إن هذه الصفقة تمثل عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء، وتهين الرموز والأساطير التي دافعت عن شعارنا، والآلاف من مشجعي إشبيلية، ممن عانوا من تحقير هذا اللاعب لهم في الماضي".

وأضاف البيان: "الرابطة تنفي من خلال قنواتها الرسمية أي قبول لصفقة راموس، وستواصل التأكيد على ذلك في أثناء حضورها المباريات".

وتابعت: "ولكن دون توجيه أية إهانة للاعب، لكن فقط لن يدعم؛ لأنه في السابق انتهك مبادئ وكرامة نادي إشبيلية".

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وكان سيرخيو راموس، البالغ من العمر 37 عامًا، قد وقع عقدًا لارتداء قميص الفريق الأندلسي، بعد 18 عاماً من تركه في صيف 2005 متجهًا لريال مدريد.

وظل راموس وفيًا للريال حتى 2021 عندما انتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي للموسمين الماضيين.