الأرصاد: أمطار متوسكة إلى غزيرة على عدة مناطق في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ولا يستبعد المركز الوطني للأرصاد في تقريره ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

تنبيهات بسقوط أمطار

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير وتبوك وجازان والباحة، حيث تشهد تلك المناطق أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة 11 مساء اليوم.

حالة البحر وارتفاع الموج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.