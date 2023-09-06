غوتيريش يدعو إلى جعل أفريقيا رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة المناخ الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، إن أفريقيا تتسبب في أقل من 4% من انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلا أنها تعاني من أسوأ آثار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على إمكانية تجنب أسوأ آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر قفزة نوعية في العمل المناخي.

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وحدد غوتيريش في كلمته أمام قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، عددًا من الأولويات أولها تعزيز الطموح المناخي وتسريع العمل في هذا المجال للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وسلط الأمين العام الضوء في كلمته على جعل أفريقيا رائدة على المستوى العالمي في مجال الطاقة المتجددة والنمو الأخضر، موضحًا أن القارة غنية بإمكانات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك 30% من احتياطات المعادن الضرورية للتقنيات المتجددة ومنخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.

85% من الطاقة المتجددة

وأكد غوتيريش أن القيادة الأفريقية تساعد في خلق الاقتصادات الخضراء المبتكرة المترسخة في الطاقة المتجددة. من منطقة القرن الأفريقي، حيث يأتي 85% من توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية الضخمة في إثيوبيا وكينيا والسودان، إلى مشاريع الرياح والطاقة الشمسية في مصر والجزائر وتونس والمغرب".

وأضاف الأمين العام أن الوقت قد حان لتعمل البلدان الأفريقية مع الدول المتقدمة والمؤسسات المالية وشركات التقنية لخلق تحالف حقيقي للطاقة المتجددة الأفريقية.

وأشار إلى الفعالية التي ستعقد آخر الشهر الحالي تمهيدا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المقرر في وقت لاحق من العام الجاري.