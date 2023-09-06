قوات الاحتلال إسرائيلي تقتحم مخيم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء مخيم جنين للاجئي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الخاصة وشبان فلسيطنيين.

ودفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات أمنية إلى محيط مخيم جنين بعد وقوع الاشتباكات.

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وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد نغنغية من منزله في مخيم جنين.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل شبه يومي اقتحام المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتشن حملات اعتقال ومداهمات لمنازل الفلسطينيي.

عاجل| تغطية صحفية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات إلى محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/HPdkggpUyD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2023

بدورها أفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، بشكل استفزازي. تَرافق ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال، على مداخل الأقصى، وعلى بوابات البلدة القديمة