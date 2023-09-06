ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في 3 مناطق

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، عن ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

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وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان اليوم الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) أنه تم ضبط 6 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و4 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، و6 مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (20) مُخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/UUDpjy7oR5 — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) September 6, 2023

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.