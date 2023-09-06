18 ألف جولة رقابية في جدة على المنشآت التجارية والصحية

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن أنها قامت بأكثر من 18 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، إن الجولات الرقابية تهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

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وأوضح المتحدث الرسمي لامانة جدة، أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 12,209 منشآت صحية، و6,478 منشأة تجارية.

وعن نتائج الجولات، قال البقمي، إنها أسفرت عن إغلاق 406 منشآت مخالفة، وتسجيل 18,079 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، والذي ينعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.