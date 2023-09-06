غوتيريش: الانهيار المناخي بدأ

علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تقرير مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الذي يتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الثلاث أشهر الماضية، قائلاً إن الانهيار المناخي بدأ، مشيرًا إلى أن العلماء يحذرون منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري.

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وقال غوتيريش، إن كوكبنا شهد موسم غليان حيث كان الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق، مضيفا أن المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض، وأن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب تسارع وتيرة اتخاذ إجراءات.

2023 العام الأكثر حرًا على الإطلاق

وأظهرت بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن الثلاثة أشهر الماضية كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1940، حيث بلغ معدل الحرارة العالمية في 3 أشهر الأخيرة أعلى مستوى له لحد اليوم.

ورجح "كوبرنيكوس" أن يكون عام 2023 العام الأكثر حرًا على الإطلاق، موضحًا أن الموسم المؤلف من أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2023م، الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي كان بأشواط الأكثر حرًا على الإطلاق المسجل في العالم، مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16,77 درجة مئوية.

وكانت الفترة منذ يناير حتى أغسطس الماضيين ثاني أعلى فترة تسجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق بعد 2016، عندما كانت هناك ظاهرة النينو.