بلينكن: واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا من أجل إنجاح الهجوم المضاد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا هي الرابعة منذ بدء الحرب في 24 فبراير من عام 2022م، عن مواصلة دعم بلاده لكييف من أجل إنجاح الهجوم المضاد.

وقال بلينكن خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل حتى تمتلك قوة ردع.

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وتشير تقارير إخبارية عالمية، إلى أنه يتوقع أن يعلن بلينكن خلال زيارته الحالية إلى أوكرانيا، عن حزمة مساعدات أمريكية إضافية إلى كييف بأكثر من مليار دولار.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، لـ"فرانس برس" إنه خلال اجتماعات بلينكن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دنيس شميغال ووزير خارجيته دميترو كوليبا، سيبحث الاحتياجات الأوكرانية خصوصًا في مجال المساعدة العسكرية.