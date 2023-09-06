خطوات الحفاظ على أمن بيانات هواتف أبل

في السنوات الآخيرة يتعامل الكثير منا مع الهواتف الذكية وكأنّها أشبه بامتداد عقولنا، الهاتف الذي نحمله يحتفظ بذاكرة شبيهة بالتي يحتفظ بها العقل البشري، فهو يحتوي على رسائل عدة للبريد الإلكتروني، وسجلات البحث وجهات التواصل مع الآخرين، وغيرها الكثير من الأحداث والذكريات الأخرى.

ولأنّ أمان الهاتف يعتبر نفسه أمان صاحبه، لذا هناك عدة خطوات هامة يمكن اتباعها تحديدا مع هواتف أبل، للتخفيف من مخاوف اختراق الخصوصية، تأتي بعض هذه الخطوات على حساب الراحة، لكن أيضًا يمكن اتباعها حتى تتمكن من المساعدة في تأمين بياناتك الشخصية

خطوات تأمين هاتف أبل

كلمة السر

البداية يجب على صاحب الهاتف عدم إعطاء كلمة السر، أو رمز التحقق أو حتى رمز مرور الجهاز أو مفتاح الاسترداد أو أي تفاصيل تتعلق بأمان الحساب لأي شخص آخر. ولن تطلب من Apple هذه المعلومات أبدًا.

وتطلب شركة أبل استخدام كلمة سر قوية لحساب Apple ID ، يحتوي على ثمانية رموز أو أكثر، تشمل الأحرف الكبيرة والصغيرة ورقم واحد على الأقل.

والأهم عدم مشاركة كلمة سر Apple ID أو رموز التحقق أو تفاصيل أمان الحساب مع أي شخص، إضافة إلى أنه لا يمكنك أن تستخدم كلمة سر Apple ID مع حسابات أخرى عبر الإنترنت.

المصادقة ذات العاملين

تم تصميم المصادقة ذات العاملين، للتأكد من أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى Apple ID الخاص بك، حتى لو كان شخص آخر يعرف كلمة السر الخاصة بك. عند إدخال Apple ID وكلمة السر لأول مرة على جهاز جديد، يطلب هذا الجهاز رمز التحقق الذي يتم عرضه تلقائيًا على أجهزتك الموثوقة.

تضيف المصادقة ذات العاملين طبقة ثانية من الأمان إلى حساب Apple الخاص بك، وفي هذه الحالة تتطلب رمزًا للاستخدام لمرة واحدة جنبًا إلى جنب مع كلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول من جهاز غير مألوف. بعد إعداده، حتى لو كان لدى شخص ما كلمة المرور الخاصة بك، فلا ينبغي أن يكون قادرًا على الوصول إلى حسابك دون وجود هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا.

على سبيل المثال، إذا كان لديك جهاز iPhone وقمت بتسجيل الدخول إلى جهاز Mac جديد لأول مرة، فسوف يدفعك ذلك إلى إدخال رمز التحقق الذي يظهر على هاتفك.

أيضًا إذا اشتريت جهاز آيفون جديدًا ولم يكن لديك جهاز أبل آخر، فستتلقى رسالة نصية باستخدام الرمز. إذا لم تكن قد أعددت مصادقة ذات عاملين لمعرفة أبل الخاص بك، فيجب عليك ذلك.

معلومات الحساب المحدّثة

تقوم أبل بإعلامك عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو إشعار عند إجراء تغييرات على حسابك، على سبيل المثال عند تسجيل الدخول على جهاز جديد لأول مرة أو تغيير كلمة السر الخاصة بك. إذا تلقيت إشعارًا، ولكنك لا تتذكر إجراء تغييرات، فربما يكون شخص آخر قد وصل إلى حسابك بشكل خاطئ. يجب عليك تغيير كلمة السر الخاصة بك على الفور والحفاظ دائمًا على تحديث معلومات حسابك.

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قفل الهواتف

يجب أن يكون لدى الجميع نوع من القفل على هواتفهم لمنع الغرباء من الوصول إليه. يمنع رمز المرور شخصًا ما من الوصول إلى معلومات العمل أو المعلومات الشخصية أو المالية على هاتفك، كما يجعل من الصعب جدًا على اللص مسح الهاتف وإعادة استخدامه أو إعادة بيعه.

يمكن لمعظم الناس استخدام قفل بيومتري (Touch ID أو Face ID). ومع ذلك، إذا كنت في حالة قد يحاول فيها شخص ما فتح هاتفك ببصمة إصبعك أو إذا كانت لديك بيانات حساسة على هاتفك، فيجب عليك التفكير في تخطي القياسات الحيوية واستخدام رمز مرور فقط.

إجبار فتح الهاتف

في عام 2019، حكم قاضٍ في شمال كاليفورنيا بأن تطبيق القانون لا يمكنه إجبارك على فتح هاتفك بوجهك أو بصمة إصبعك، لكن في نفس العام حكم قاضٍ في إلينوي بالعكس.

وحتى يتم حل هذه المشكلة، من الأفضل التمسك برمز المرور، إذا كانت لديك مخاوف بشأن قيام شخص ما بفتح هاتفك ضد إرادتك. حتى بدون هاتفك، يمكن لتطبيق القانون الوصول إلى بعض المعلومات المخزنة عبر الإنترنت من خلال أطراف ثالثة، لذا ضع في اعتبارك ما تفعله ببياناتك.

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تطبيقات الهاتف

يجب الحرص أيضًا للحفاظ على أمان هاتفك، عدم تفعيل خاصية الموقع في قسم الإعدادات، فالخاصية ستكشف موقعك لجميع التطبيقات التي تستخدمها، مما يعرض بياناتك للخطر.

إضافة إلى أنّ العديد من التطبيقات تطلب منك السماح لها بالدخول لكاميرا الهاتف الخاصة، يمكنك تحديد التطبيقات التي تستخدم الكاميرا من قسم الإعدادات، وإغلاق الخاصية أمام التطبيقات التي لا تريد أن تستخدم فيها الكاميرا، وأيضًا الميكروفون لا يختلف كثيرًا عن الكاميرا فلا يجب السماح لجميع التطبيقات بالحصول على مدخل للجانب الصوتي من الهاتف.

تلك الطرق وغيرها الكثير هدفها فقط حماية هاتف أبل الخاص بك من أي عملية اختراق، أو سرقة بيانات خاصة وأنّه حاليا يمكن لأي تطبيق يقوم بجمع البيانات، أن يصل لكل هذه البيانات عن طريق هاتفك، لذلك أصبح من الضروري عليك تأمين بياناتك طوال الوقت.