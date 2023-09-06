مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات 6.1 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأربعاء، منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً.

أما أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.48% .

فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية.

كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 217.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.