المملكة ترأس اجتماع لجنة السياسات بمنظمة “الإنتوساي” في واشنطن

رأس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، الاجتماع العشرين للجنة، الذي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وشارك في الاجتماع، نائب رئيس اللجنة رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو، وأعضاء اللجنة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول (البرازيل، مصر، النمسا، جنوب أفريقيا، الهند، السويد ،النرويج).

وخلال الاجتماع؛ أكد "العنقري" التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع "الإنتوساي" لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها:

تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي".

التقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة.

تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية؛ حيث تم استعراض ومناقشة تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة إضافةً إلى توليه رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، فإنه يتولى أيضاً منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، ورئيساً للجنة التوجيهية لتعاون (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.