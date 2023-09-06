الشباب يعلن رحيل مدربه الهولندي مارسيل كايزر

أعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه الهولندي مارسيل كايزر وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين.

وذكر الشباب في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه تم تكليف الأرجنتيني خوان براون، مدرب فئة الشباب بالنادي وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول.

✔️ #الشباب ينهي عقد المدرب "كايزر" ويكلف الأرجنتيني" خوان براون" pic.twitter.com/rExYfMFaZ2 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 6, 2023

وكان كايزر قد تولى تدريب الشباب قبل انطلاق الموسم الجاري، لكنه لم ينجح في وضع بصمته مع الفريق، ليتم الاتفاق مع إدارة النادي على رحيله.

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ويحتل الشباب المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد نقطتين، بعدما خاض خمس مباريات لم يحقق خلالها الفوز وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاث مباريات كان أخرها على أرضه وبين جماهيره أمام الخليج بنتيجة 1 /3.