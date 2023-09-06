ياسين بونو ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

تواجد المغربي ياسين بونو، حارس نادي الهلال، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "ياشين" كأفضل حارس مرمى عن موسم 2022-2023 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وجاء ترشيح الحارس الدولي المغربي للجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وكان البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، قد فاز بالجائزة عن العام الماضي.

المرشحون لجائزة أفضل حارس في العالم:

المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

الفرنسي مايك ماينان (ميلان الإيطالي)

الألماني مارك أندري تير شتيجين (برشلونة الإسباني)

البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الأرجنتيني إيليميانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

الكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الإنجليزي آرون رامسديل (أرسنال الإنجليزي)

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (فنربخشة التركي)

الفرنسي برايس سامبا (لانس الفرنسي)

يقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.