“الصحة العالمية” ترصد تزايدًا في أعداد مصابي متحور كورونا الجديد

رصدت منظمة الصحة العالمية، تزايدًا في أعداد مصابي متحور كورونا الجديد EG.5، داعية إلى ضرورة تلقيح الفئات الأكثر ضعفًا وكبار السن ممن تخطوا الـ75 عامًا، بجرعة معززة.

وقالت المنظمة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هناك تزايدًا في أعداد الإصابات في في الأمريكتين وآسيا وأجزاء من الشرق الأوسط .

المرضى في 20 دولة احتاجوا للمستشفى

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي في جنيف ، إن البيانات التي يتم إبلاغ المنظمة بها محدودة، حيث أبلغت 43 دولة فقط، أي أقل من ربع عدد الدول الأعضاء ، و20 دولة أبلغت عن حالات احتاجت للعلاج في المستشفيات، داعيًا إلى المزيد من الرصد والتشخيص والإبلاغ وتحليل التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن المتحورات الجديدة .

وأوضح أن المتحور EG.5 هو السائد عالميًا وتزداد الإصابات به ، بينما تتراجع الإصابات بالمتحورات الفرعية الأخرى.

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