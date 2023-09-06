رونالدو: الدوري السعودي أفضل من البرتغالي.. وانتهى التنافس مع ميسي

يرى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، أنه لا يوجد مبرر لأن يكره "محبوه" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي سبق انطلاق تدريبات منتخب البرتغال: "إذا كنت تحب كريستيانو، فلا داعي لأن تكره ميسي، لقد غير الاثنان تاريخ كرة القدم ويحظيان بالاحترام، لقد انتهى التنافس".

وأضاف: "الاثنان يقومان بالأشياء بشكل جيد في السعودية والدوري الأميركي".

وحول التنافس بينه وبين ليونيل ميسي، قال: "أنا لا أرى الأشياء هكذا، لقد شاركنا المسرح لمدة 15 عامًا، لا أقول إننا أصدقاء، لكننا نحترم بعضنا البعض، التنافس كان جيد مع ميسي، وأحبت الجماهير ذلك".

وتحدث كريستيانو رونالدو عن دروي روشن للمحترفين، قائلًا: "الدوري السعودي سيتفوق على البرتغالي وهو أفضل، عدد اللاعبين الكبار أكثر في السعودية".

وتابع: "لقد أصبح من الطبيعي الآن اللعب في الدوري السعودي، باعتباري لاعبًا في نادي النصر، كنت أعلم أن هذا سيحدث".

وأكمل: "بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أغير الثقافة، وليس فقط كرة القدم، وأن أحظى بلاعبين رائعين يذهبون إلى هناك، هذا يجعلني سعيدًا للغاية وفخورًا".

وأتم رونالدو حديثه: "لماذا لا نمنحهم الفرصة؟ لقد كنت رائدًا في ذلك وأنا فخور، ولكن أكثر ما أريده هو أن تستمر السعودية في التطور خلال السنوات المقبلة".