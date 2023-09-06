أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم 2023.
وتتنافس 30 لاعبة على الجائزة، وتضم القائمة 6 لاعبات من منتخب إسبانيا، الفائز قبل أيام بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه.
كما تشمل القائمة أيضا 6 لاعبات بنادي برشلونة.
HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV
— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023
قائمة المرشحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية
ويندي رينارد (ليون – فرنسا)
أسيسات أوشوالا (نيجيريا – برشلونة)
ماري إيربس (إنجلترا – مانشستر يونايتد)
مابي ليون (إسبانيا – برشلونة).
خديجة شاو (جامايكا – مانشستر سيتي)
آيتانا بونماتي (إسبانيا – برشلونة)
جيل رورد (هولندا – مانشستر سيتي – فولفسبورج)
سلمي بارايويلو (إسبانيا – برشلونة)
جورو رايتن (النرويج – تشيلسي)
ألكسندرا بوب (ألمانيا – فولفسبورج)
يوي هاسيجاوا (اليابان – مانشستر سيتي)
كاتي ماكابي (أيرلندا – آرسنال)
ميلي برايت (إنجلترا – تشيلسي)
إيفا بايور (بولندا – فولفسبورج)
باتريشيا جويجارو (إسبانيا – برشلونة)
راشيل دالي (إنجلترا – أستون فيلا)
ألبا ريدوندو (إسبانيا – ليفانتي)
كاديدياتو دياني (فرنسا – ليون – بي إس جي)
دافن فان دومسيلار (هولندا – أستون فيلا – تفينتي)
ليندا كايسيدو (كولومبيا – ريال مدريد)
سام كير (أستراليا – تشيلسي)
ديبينيا (البرازيل – كارولين دو نورد – كنساس سيتي)
هيناتا ميازاوا (اليابان – مايانافي سينداي)
فريدولينا رولفو (السويد – برشلونة)
أولجا كارمونا (إسبانيا – ريال مدريد)
آماندا إيليشتيد (السويد – آرسنال – بي إس جي)
هايلي راسو (أستراليا – ريال مدريد – مانشستر سيتي)
صوفيا سميث (أمريكا – ثورنز بورتلاند)
جورجيا ستانواي (إنجلترا – بايرن ميونخ)
لينا أوبيردوف (ألمانيا – فولفسبورج)
وتقام النسخة رقم 67 من حفل جوائز الأفضل، يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر المقبل، بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس.