أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم 2023.

وتتنافس 30 لاعبة على الجائزة، وتضم القائمة 6 لاعبات من منتخب إسبانيا، الفائز قبل أيام بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

كما تشمل القائمة أيضا 6 لاعبات بنادي برشلونة.

قائمة المرشحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية

ويندي رينارد (ليون – فرنسا)

أسيسات أوشوالا (نيجيريا – برشلونة)

ماري إيربس (إنجلترا – مانشستر يونايتد)

مابي ليون (إسبانيا – برشلونة).

خديجة شاو (جامايكا – مانشستر سيتي)

آيتانا بونماتي (إسبانيا – برشلونة)

جيل رورد (هولندا – مانشستر سيتي – فولفسبورج)

سلمي بارايويلو (إسبانيا – برشلونة)

جورو رايتن (النرويج – تشيلسي)

ألكسندرا بوب (ألمانيا – فولفسبورج)

يوي هاسيجاوا (اليابان – مانشستر سيتي)

كاتي ماكابي (أيرلندا – آرسنال)

ميلي برايت (إنجلترا – تشيلسي)

إيفا بايور (بولندا – فولفسبورج)

باتريشيا جويجارو (إسبانيا – برشلونة)

راشيل دالي (إنجلترا – أستون فيلا)

ألبا ريدوندو (إسبانيا – ليفانتي)

كاديدياتو دياني (فرنسا – ليون – بي إس جي)

دافن فان دومسيلار (هولندا – أستون فيلا – تفينتي)

ليندا كايسيدو (كولومبيا – ريال مدريد)

سام كير (أستراليا – تشيلسي)

ديبينيا (البرازيل – كارولين دو نورد – كنساس سيتي)

هيناتا ميازاوا (اليابان – مايانافي سينداي)

فريدولينا رولفو (السويد – برشلونة)

أولجا كارمونا (إسبانيا – ريال مدريد)

آماندا إيليشتيد (السويد – آرسنال – بي إس جي)

هايلي راسو (أستراليا – ريال مدريد – مانشستر سيتي)

صوفيا سميث (أمريكا – ثورنز بورتلاند)

جورجيا ستانواي (إنجلترا – بايرن ميونخ)

لينا أوبيردوف (ألمانيا – فولفسبورج)

وتقام النسخة رقم 67 من حفل جوائز الأفضل، يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر المقبل، بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس.