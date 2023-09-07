نيمار يتعرض لإصابة بسيطة في تدريبات البرازيل

تعرض نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، لإصابة بسيطة أثناء إحدى الحصص التدريبية مع منتخب بلاده البرازيل، الذي يستعد لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا صباح السبت المقبل، وبيرو صباح الأربعاء المقبل في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأثار نيمار ذعر مدربه فيرناندو دينيز، بعدما تعرض للإصابة في التدريبات، لكن الإصابة كانت بسيطة، حسب شبكة "جلولو" البرازيلية الشهيرة.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن نيمار سقط على ذراعه الأيمن أثناء عمليات الإحماء، وشعر بآلام، ما اضطره لمغادرة المران من أجل تلقي العلاج الطبي.

وتبين لنيمار بعدما خلع الضمادة، أن لديه جرحًا في منطقة المعصم.

وأوضحت "جلوبو" أن نيمار تلقى العلاج اللازم، ثم عاد للمشاركة في تدريب منتخب البرازيل بشكل طبيعي، ما يشير إلى احتمالية مشاركته بشكل طبيعي في مباراتي السامبا.

وانتقل نيمار إلى الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن النجم البرازيلي لم يلعب أي مباراة بقميص الهلال حتى الآن، بسبب إصابة كان تعرض لها خلال تواجده مع باريس سان جيرمان.

وكان نيمار قريبًا من المشاركة مع الهلال لأول مرة ضد الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن الذي انتهى لمصلحة الزعيم 4-3 في الجولة الخامسة قبل التوقف الدولي.

لكن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، رأى أن نيمار غير جاهز بدنيًا بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته في التدريبات.