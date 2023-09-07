وزارة البيئة والمياه تنظّم مهرجان محافظة رنية للتمور في نسخته الثانية

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، تنظيم مهرجان رنية للتمور في نسخته الثانية، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في سوق التمور بحي الجدر في طريق الضرم بالمحافظة، وتستمر لمدة شهر.

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ودشَّن محافظ رنية قباس بن وصل الله الحارثي، المهرجان وفعالياته متضمنًا معارض الأسر المنتجة، والبرامج التعريفية التوعوية، ومسابقات، وفعاليات، ومعارض تعريفية.

من جهته دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة المهرجان والاطّلاع والاستفادة من العروض المقدمة ، ومناسبتها لجميع شرائح المجتمع، مبينًا أن فرع الوزارة يسعى إلى مساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها، مؤكدًا حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة ومنها منطقة مكة دعماً للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بيّن المحافظات.

بدوره أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي، أن المحافظة والمراكز التابعة لها تنتج عدة أنواع من التمور من خلال 2000 مزرعة من أهمها الصفري، والسري وغيرها من أنواع التمور المتميزة، لافتًا النظر إلى أن من مهام مكتب الوزارة بالمهرجان التأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء، حفاظًا على صحة المستهلكين، عادًا مثل تلك المهرجانات بمثابة منصة تسويق للمزارعين وداعمة لفرص المستثمرين، وتسهم في زيادة حجم المبيعات، بالإضافة إلى حضور وتسويق الأنواع ذات الجودة العالية من التمور والعسل، التي يبحث عنها المستهلك وتناسب ذائقته.