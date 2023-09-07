رسميًا.. الاتفاق يعلن ضم ديماراي جراي من إيفرتون

أعلن نادي الاتفاق أنه تعاقد رسميًا مع الجامايكي ديماراي جراي، جناح إيفرتون، قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية.

ونشر الاتفاق عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) ظهر اليوم الخميس مقطع فيديو، للإعلان عن التعاقد مع الجناح الجامايكي.

ولم يكشف الاتفاق عن مدة التعاقد مع جراي، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن العقد مدته 3 أعوام.

وأشار الاتفاق في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه إلى الأنباء التي أكدت اقتراب جراي من الانضمام إلى الشباب في وقت سابق، قبل انتقاله إلى فريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت اقتراب جراي من صفوف الشباب، لكن الصفقة فشلت في وقت لاحق.

واتجه الشباب للتعاقد مع يانيك كاراسكو، جناح أتلتيكو مدريد، بعد فشل مفاوضات جراي، ومن قبله أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك المصري.

وكان جراي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، قادمًا من باير ليفركوزن.

ولعب جراي بقميص إيفرتون 75 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 6 آخرين لزملائه.

وانضم جراي إلى قائمة صفقات الاتفاق الأجانب، والتي ضمت هذا الصيف الهولندي جيني فينالدوم، والإنجليزي جوردن هندرسون، والفرنسي موسى ديمبيلي، والاسكتلندي جاك هيندري.

وجاءت الصفقة قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية، مساء اليوم الخميس.