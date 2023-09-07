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الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

7 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الديوان الملكي

أعلن الديوان الملكي في بيان له اليوم الخميس، عن وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 22/2/1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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