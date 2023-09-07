ابتكار أول روبوت على هيئة بشرية يمكنه قيادة الطائرات أفضل من الإنسان

طور باحثون من كوريا الجنوبية روبوتًا طيارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي أطلقوا عليه اسم "PIBOT"، يمكنه فهم والقيام بعملية الطيران كاملة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وبايبوت "Pibot" هو روبوت بشري مطور بالذكاء الإصطناعي قادرًا على قيادة طائرة دون احتياج تعديلات كبيرة على قُمرة القيادة، عبر التعامل ببراعة مع جميع عناصر التحكم الفردية في قُمرة القيادة، التي صُممت للبشر.

🤖 'Our pilot robot PIBOT can manage everything in the airplane': This humanoid robot uses artificial intelligence to fly planes pic.twitter.com/hjURmBHTrk — Reuters (@Reuters) September 7, 2023

الروبوت الجديد يتكيف مع بيئات قمة القيادة الجديدة من خلال نقرة زر واحدة، ويمكنه الاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من الطيار البشري، ويحفظ الوثائق بفضل سعة ذاكرته الهاائلة التي تستخدم "شات جي بي تي" (ChatGPT) بدلاً من قراءة الطيار البشري الدليل المطبوع في السابق.

وأثناء تحديات الطيران مثل الاضطرابات الشديدة، يحافظ الروبوت على التحكم المثالي في أطرافه، ضامنا التشغيل السلس لمفاتيح قمرة القيادة.

الذاكرة الهائلة للروبوت الجديد تمكنه من تذكر كل مخطط جيبيسن (Jeppesen) للملاحة الجوية في العالم، وهي مهمة يستحيل على الطيارين إنجازها.

ويبلغ ارتفاع الروبوت 160 سم ويزن 65 كيلوغراما، وهو مصمم للجلوس والعمل وسيكون متاحًا في عام 2026م.