ابتكار أول روبوت على هيئة بشرية يمكنه قيادة الطائرات أفضل من الإنسان

طور باحثون من كوريا الجنوبية روبوتًا طيارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي أطلقوا عليه اسم "PIBOT"، يمكنه فهم والقيام بعملية الطيران كاملة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وبايبوت "Pibot" هو روبوت بشري مطور بالذكاء الإصطناعي قادرًا على قيادة طائرة دون احتياج تعديلات كبيرة على قُمرة القيادة، عبر التعامل ببراعة مع جميع عناصر التحكم الفردية في قُمرة القيادة، التي صُممت للبشر.

🤖 'Our pilot robot PIBOT can manage everything in the airplane': This humanoid robot uses artificial intelligence to fly planes pic.twitter.com/hjURmBHTrk

— Reuters (@Reuters) September 7, 2023