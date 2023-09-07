سفير المملكة لدى مصر يستقبل مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة اليوم الخميس، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط سليمان بن عبدالعزيز العبيد، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023م.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض المشاركة في المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى تبادل الخبرات واقتراح الاستراتيجيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، إضافة إلى لقائه عدد من المسؤولين المصريين في ظل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين.