القمة الأفريقية حول المناخ تختتم أعمالها بتوقيع “إعلان نيروبي”

وقع المشاركون في أعمال القمة الأفريقية حول المناخ التي استمرت ثلاثة أيام واستضافتها كينيا، على "إعلان نيروبي" الذي يرسم خارطة الطريق لدول القارة لمكافحة أزمة المناخ وتمويله.

وتبنى المشاركون في القمة الأفريقية للمناخ في ختام أعمالها "إعلان نيروبي" الذي دعا الدول المتقدمة إلى فرض ضريبة على الكربون.

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ودعا المشاركون في القمة عبر "إعلان نيوربي" المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته، والوفاء بوعد توفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، حاثاً على تنفيذ آلية الخسائر والأضرار التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27).

وطالب "إعلان نيوربي" المجتمع الدولي بالإسهام بدعم زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا.

ودعت البلدان الأفريقية قادة دول العالم إلى تأييد فكرة فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل استخدام الوقود الأحفوري، والنقل البحري والطيران.

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وتهدف قمة أفريقيا للمناخ إلى تجميع الأحداث الرئيسية وتقديم موقف قاري مشترك في المؤتمر الـ28 للأطراف الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28) المزمع عقدها مطلع شهر ديسمبر القادم بدبي.