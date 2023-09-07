المملكة تشارك في معرض معدّات الدفاع والأمن الدولي في لندن

تشارك المملكة بجناح في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2023)، بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 15 من سبتمبر الجاري في مركز "إكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية.

ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن %50 من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.

اقرأ أيضًا: ابتكار أول روبوت على هيئة بشرية يمكنه قيادة الطائرات أفضل من الإنسان

كما يهدف التمثيل ليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

ويستهدف تمثيل السعودية في المعرض الدولي عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية ذات العلاقة بمجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.