وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز مسيرة التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة السابعة والخمسون بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في اجتماع الدورة السابعة والخمسون بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. pic.twitter.com/qnroseF5Du — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 7, 2023

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، فيما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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