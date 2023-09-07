الأخبار المحلية

وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز مسيرة التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون

7 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
وزير الخارجية فيصل بن فرحان
وزير الخارجية فيصل بن فرحان

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة السابعة والخمسون بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

 

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، فيما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

اقرأ أيضا:

نائب وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني