استفادة 100 طالب وطالبة من برنامج القسائم التعليمية بالجوف

قالت مديرة التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بالجوف عفاف الدغيفق إن برنامج القسائم التعليمية نفذ خلال العام الماضي في ما يقل عن 13 مدرسة أهلية بمختلف المراحل التعليمية داخل منطقة الجوف، شملت تقديم الخدمة إلى 111 طالباً وطالبة، منهم الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية والسمعية والجسدية والصحية، إضافةً إلى الإعاقات الفكرية والتوحد" .

التربية والتعليم تدعم فئة ذوي الإعاقة العقلية

وتدعم وزارة التعليم، تعليم الطلاب والطالبات من فئة ذوي الإعاقة العقلية والفكرية والسمعية والجسدية والصحية وكذلك التوحد، حيث يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 100 طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف.

‏‎وعبر هذا البرنامج قدم تعليم الجوف الدعم المالي المطلوب خلال العام الدراسي الماضي للطلاب المشمولين بهذه الخدمة دعماً للعملية التعليمية وتحقيقاً لأهداف البرنامج الذي يهدف لمساندتهم في مشوارهم التعليمي.

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