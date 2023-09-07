كندا تعتزم تكليف قاضية استئناف للتحقيق في تدخل الصين

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية، سي بي سي، نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الكندية ستختار ماري خوسيه هوجوي من محكمة استئناف كيبيك لرئاسة تحقيق عام في حدوث تدخل أجنبي من جانب الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الهيئة أن من المقرر أن يتم الإعلان عن التكليف بالتحقيق، في وقت لاحق اليوم الخميس.

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وعلى مدار حياتها المهنية، عملت هوجوي في جميع مستويات محاكم كيبيك المدنية، وكذلك المحكمة العليا في كندا، والمحاكم المحلية والدولية.

وتتهم كندا الصين بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.