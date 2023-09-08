ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور في افتتاح تصفيات مونديال 2026

استهل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب العالمي مسيرته في التصفيات المؤهلة على النسخة التالية من بطولة كأس العالم 2026 بفوز ثمين ومتأخر 1 / صفر على نظيره الإكوادوري صباح اليوم الجمعة.

وتقام فعاليات مونديال 2026 بالتنظيم المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وواصل النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي تألقه وقاد الفريق إلى الفوز الثمين بتسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 77 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 103 أهداف في 176 مباراة دولية خاضها حتى الآن مع المنتخب الأرجنتيني.

¡El golazo de Lionel Messi, con sonido ambiente! Así vibró el Monumental con el tiro libre del crack rosarino 🔊🇦🇷#CreeEnGrande pic.twitter.com/hidcpHdR9U — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 8, 2023

وكان ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز باللقب العالمي في النسخة الماضية من المونديال (قطر 2022)، بعدما سجل 7 أهداف في البطولة وحل في المركز الثاني بقائمة هدافي تلك النسخة كما فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في نفس النسخة.

ويتطلع ميسي إلى قيادة الفريق للتأهل إلى النسخة التالية من المونديال رغم أن مشاركته فيها لم تحسم بعد حيث سيكون في التاسعة والثلاثين من عمره عندما يحين موعد هذه النسخة.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة أمام الإكوادور عندما حصل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على ضربة حرة أمام منطقة جزاء الإكوادور، وسددها ميسي ببراعته المعتادة لتهتز شباك الحارس الإكوادوري هيرنان كالينديز.

واقتسم المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز صدارة جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وذلك مع المنتخب الكولومبي لحين انتهاء باقي مباريات الجولة الأولى من التصفيات.

ويحل المنتخب الأرجنتيني في الجولة الثانية من التصفيات ضيفا على نظيره البوليفي في لاباز يوم الثلاثاء المقبل.