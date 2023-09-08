سابالينكا تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أحبطت لاعبة التنس البيلاروسية آرينا سابالينكا مغامرة منافستها الأمريكية ماديسون كيز وأطاحت بها من الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، حيث تغلبت عليها صفر / 6 و7 / 6 (7 / 1) و7 / 6 (10 / 5) صباح اليوم الجمعة.

وتأهلت سابالينكا، المصنفة الثانية للبطولة، للمباراة النهائية وستلتقي الأمريكية كوكو جوف غدا السبت، بعد فوز جوف على التشيكية كارولينا موكوفا 6 / 4 و7 / 5 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وكانت سابالينكا على بعد شوط واحد من خسارة المباراة، حيث كانت النتيجة تشير إلى خسارتها في المجموعة الأولى صفر / 6، وفي المجموعة الثانية كانت متأخرة 3 / 5، ولكنها تمكنت من قلب الأمور.

واحتاجت سابالينكا لساعتين و32 دقيقة لتفوز بالمباراة.

What a turnaround for Aryna Sabalenka! pic.twitter.com/IGO1JWUYuv — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

وهذا الانتصار هو الثالث لسابالينكا على حساب كيز مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

وأصبحت سابالينكا ثالث لاعبة في عصر البطولات المفتوحة (منذ عام 1968) تفوز في مباراة بالدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بعد خسارة المجموعة الأولى صفر / 6، وذلك بعد الألمانية شتيفي جراف (أمام الإسبانية أرانتشا سانتشيث فيكاريو في بطولة رولان جاروس 1992) والصربية آنا إيفانوفيتش (أمام السلوفاكية دانيلا هانتشوفا في بطولة أستراليا المفتوحة في 2008).

وقالت سابالينكا في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات :"كانت مباراة مذهلة للغاية. لعبت كيز مباراة لا تصدق. وأنا فخورة بنفسي لأنني تمكنت من قلب تأخري في النتيجة وحققت الفوز".

وأضافت سابالينكا التي حققت فوزها الثاني في الأدوار قبل النهائية بالبطولات الأربع الكبرى :" ظللت أذكر نفسي بأنني خسرت الكثير من المباريات الصعبة. يوما ما تلك المباريات ستساعدني".

What a turnaround for Aryna Sabalenka! pic.twitter.com/IGO1JWUYuv — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

وأتمت قائلة: " مثل هذا التفكير ساعدني في البقاء بالمباراة وأعطاني بعض الأمل أنني سأتمكن من قلب النتيجة، هذه المباراة لن تنتهي إلا بنهاية النقطة الأخيرة، ويجب فقط أن أقاتل".

وتواصل سابالينكا نجاحها هذا الموسم في البطولات الأربع الكبرى بتأهلها للمباراة النهائية في إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الثانية هذا العام.

وستعتلي سابالينكا صدارة التصنيف العالم عقب نهاية بطولة أمريكا المفتوحة، كما أنها أصبحت أول لاعبة تصعد للدور قبل النهائي في البطولات الأربع الكبرى في عام واحد منذ أن فعلت ذلك سيرينا وليامز في عام 2016.