كواليس فشل انتقال سانشو إلى الاتفاق

حاول الاتفاق في اليوم الأخير قبل غل فترة الانتقالات الصيفية في السعودية التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وأبدى الاتفاق رغبته في ضم جادون سانشو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، ليدخل في مفاوضات شفهية مع مانشستر يونايتد من أجل إتمام الصفقة.

كواليس فشل انتقال جادون سانشو إلى الاتفاق

ووفقا للصحفي الإنجليزي بين جاكوبس، فإن الاتفاق انسحب سريعا من الصفقة بسبب المتطلبات المالية لمانشستر يونايتد.

وذكر بين جاكوبس في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن إصرار مانشستر يونايتد على بند إلزام الشراء مقابل 50 مليون جنيه استرليني هو سبب فشل انتقال سانشو معاراً إلى الاتفاق.

Understanding on Jadon Sancho and Al-Ettifaq is the Saudi club did request the conditions of a deal yesterday in what's being termed a "small enquiry". They immediately ruled out a move. Sources close to the club indicate it was "impossible" because #MUFC wanted a loan with a… pic.twitter.com/EflhspBtjc — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 8, 2023

وحسبما كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الاتفاق تراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعدما طلب يونايتد ذلك المبلغ الكبير للتخلي عن صاحب الـ23 عاما، إذ لم يستطع النادي تقديم هذا المبلغ.

ماذا قدم سانشو مع مانشستر يونايتد؟

وكان سانشو شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.

وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري وصنع ستة فقط في 58 مباراة مع الفريق.