كواليس فشل انتقال سانشو إلى الاتفاق

حاول الاتفاق في اليوم الأخير قبل غل فترة الانتقالات الصيفية في السعودية التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وأبدى الاتفاق رغبته في ضم جادون سانشو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، ليدخل في مفاوضات شفهية مع مانشستر يونايتد من أجل إتمام الصفقة.

ووفقا للصحفي الإنجليزي بين جاكوبس، فإن الاتفاق انسحب سريعا من الصفقة بسبب المتطلبات المالية لمانشستر يونايتد.

وذكر بين جاكوبس في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن إصرار مانشستر يونايتد على بند إلزام الشراء مقابل 50 مليون جنيه استرليني هو سبب فشل انتقال سانشو معاراً إلى الاتفاق.

Understanding on Jadon Sancho and Al-Ettifaq is the Saudi club did request the conditions of a deal yesterday in what's being termed a "small enquiry". They immediately ruled out a move. Sources close to the club indicate it was "impossible" because #MUFC wanted a loan with a… pic.twitter.com/EflhspBtjc

