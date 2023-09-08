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كواليس فشل انتقال سانشو إلى الاتفاق

8 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

حاول الاتفاق في اليوم الأخير قبل غل فترة الانتقالات الصيفية في السعودية التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وأبدى الاتفاق رغبته في ضم جادون سانشو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، ليدخل في مفاوضات شفهية مع مانشستر يونايتد من أجل إتمام الصفقة.

كواليس فشل انتقال جادون سانشو إلى الاتفاق

ووفقا للصحفي الإنجليزي بين جاكوبس، فإن الاتفاق انسحب سريعا من الصفقة بسبب المتطلبات المالية لمانشستر يونايتد.

وذكر بين جاكوبس في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن إصرار مانشستر يونايتد على بند إلزام الشراء مقابل 50 مليون جنيه استرليني هو سبب فشل انتقال سانشو معاراً إلى الاتفاق.

وحسبما كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الاتفاق تراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعدما طلب يونايتد ذلك المبلغ الكبير للتخلي عن صاحب الـ23 عاما، إذ لم يستطع النادي تقديم هذا المبلغ.

ماذا قدم سانشو مع مانشستر يونايتد؟

وكان سانشو شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.

وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري وصنع ستة فقط في 58 مباراة مع الفريق.