“إكس” تنافس “لينكد إن” بميزة حديثة

يطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصته "إكس"، ميزة تجريبية تنافس شبكة المهنيين الأولى في العالم "لينكد إن".

الميزة الجديدة تتضمن إدراج الوظائف الشاغرة على الحسابات الرسمية الموثقة الخاصة بالشركات والمؤسسات، في محاولة لجذب عملاء جدد بقطاع الأعمال للاشتراك في خدمتها المدفوعة "إكس بلو".

وأوضح الحساب الرسمي الجديد للمنصة "XHiring" أن عدداً من المؤسسات التي لديها حسابات موثقة ستصل إليها ميزة إدراج الوظائف على حساباتها، لتتمكن من الوصول إلى الباحثين عن فرص عمل.

ويتاح للمؤسسات المشتركة في خدمتها المدفوعة التسجيل في قائمة الانتظار لتصل إليها الميزة الجديدة عبر صفحة خاصة.

وتعد الميزة الجديدة إضافة من جانب المنصة إلى قائمة خدماتها المدفوعة الموجهة لقطاع الأعمال، والتي يتطلب الاشتراك فيها إجراء حملات إعلانية بقيمة 1000 دولار أو أكثر شهرياً، وفي المقابل يحصل المشترك على علامة ذهبية لتوثيق حسابه.

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