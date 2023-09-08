ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اليونان إلى 10 قتلى و4 مفقودين

أعلنت السلطات اليونانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 10 قتلي و4 مفقودين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها.

وهطلت أمطار غزيرة الاثنين والثلاثاء على مقاطعة مغنيسيا على بعد 300 كيلومتر شمال أثينا، ومدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تهطل الأربعاء على مناطق في محيط كارذيتسا وتريكالا في ثيساليا.

وفي الكثير من المواقع، حولت الفيضانات الشوارع إلى سيول وغمرت المياه المنازل وجرفت الأمواج السيارات في فلوهوس وميتامورفوسي وبالاماس وكيراميدي وفاركادونا التي انقطع فيها التيار الكهربائي.

المياه غمرت العديد من المنازل

وفي فاركادونا على بعد 330 كيلومترا شمال غرب العاصمة اليونانية، وصل منسوب المياه إلى أكثر من متر وغمرت المياه الكثير من المنازل، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وقالت إليفتيريا كوتاريلا وهي مزارعة في الأربعين من العمر وأم لثلاثة أطفال وهي تبكي لوكالة فرانس برس "هذه واحدة من أصعب الأوقات في حياتي، دخلت المياه إلى المنزل الليلة الماضية (الأربعاء) ويمكث الأطفال عند الجيران".

من جهته روى دميتريس تيودورو (70 عاما) الذي غمرت المياه حقول الذرة التي يملكها "الوضع مأسوي، كمية المياه كبيرة جدا ولا أعتقد أننا سننجو من الاضرار".

وقال يانيس أرتوبيوس المتحدث باسم فرق الإطفاء على قناة "اي ار تي" العامة إن سهل ثيساليا، وهو الأكبر في اليونان وتعبره أنهر طويلة، بات "بحيرة ضخمة".

وتقوم مروحيات الإنقاذ بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ملعب كارديتسا، بحسب الصور التي بثتها قناة إي ار تي.

وقال غوغو كارتسانا وهو من سكان المنطقة للقناة "بلدة فلوهوس تحت المياه ووحدها المروحيات قادرة على إنقاذ سكانها".

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