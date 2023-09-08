زعيم المعارضة في الغابون: الجنرال أنغيما لم يرتكب أي خطأ

قال زعيم المعارضة في الغابون، ريمون ندونغ، إن الأموال التي ضبطت في منازل مسؤولين مؤشر على سوء الأوضاع في البلاد.

ونقلت فضائية "العربية" عن زعيم المعارضة، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت عبثية، وأن الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الذي يتولى إدارة البلاد حاليًا، لم يرتكب أي خطأ.

وكان رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما، قد عينّ ريمون ندونغ سيما، الخبير الاقتصادي والمعارض للرئيس المخلوع علي بونغو، رئيس وزراء للفترة الانتقالية، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.

وكان ندونغ سيما (68 عاماً) قد تولّى بين العامين 2012 و2014 رئاسة الوزراء في عهد بونغو، لكنّه ما لبث أن ابتعد عن النظام متّهماً إياه بسوء إدارة البلاد، إلى أن ترشّح ضدّ بونغو في الانتخابات الرئاسية في 2016 ومن ثم في 2023.

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